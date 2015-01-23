В Баку пройдет Азербайджанский инвестиционный форум

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Руководители, занимающие высокие должности, экономисты, регуляторы и чиновники, представляющие основные секторы азербайджанской и глобальной экономики, в марте этого года соберутся в Баку для участия в Азербайджанском инвестиционном форуме, который будет организован The Economist Events.

Как сообщает Report, форум пройдет под председательством редактора журнала The Economist Джона Эндрюса (John Andrews). На форуме будут представлены доклады ведущих государственных деятелей, посвященные возможностям диверсификации нефтяной экономики Азербайджана, а также путям превращения страны в региональный центр спорта, образования и искусства.

В рамках форума выступит министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов с докладом, посвященным крупному спортивному событию - Европейским играм 2015 года, которые пройдут в Баку, вопросам последствий крупных инвестиций в этот проект, а также значению авторитета страны, в которой пройдет подобное крупное событие. Кроме того, на мероприятии выступят исполнительный директор Европейских игр Баку-2015 Саймон Клегг (Simon Clegg) и вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджана Чингиз Гусейнзаде.

В обсуждениях примут участие ведущие представители банковского, технологического, инвестиционного, производственного и образовательного секторов. В рамках форума выступят исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана Шахмар Мовсумов, председатель правления Pasha Bank Фарид Ахундов, региональный менеджер Holcim Хория Адриан (Horia Adrian), генеральный директор Парка высоких технологий Азербайджана Сеймур Агаев, ведущий экономист Европейского банка реконструкции и развития Дмитрий Гвиндадзе (Dimitri Gvindadze) и ректор университета ADA Хафиз Пашаев.

Отметим, что Азербайджанский инвестиционный форум пройдет 17 марта.