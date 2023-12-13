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В Баку пройдет азербайджано-турецкий инвестиционный форум

В Баку пройдет азербайджано-турецкий инвестиционный форум В Баку 21 декабря состоится азербайджано-турецкий инвестиционный форум.
Бизнес
13 декабря 2023 г. 11:29
В Баку пройдет азербайджано-турецкий инвестиционный форум

В Баку 21 декабря состоится азербайджано-турецкий инвестиционный форум.

Об этом Report сообщили в общественном объединении "Предприниматели и промышленники Турции и Азербайджана" (TÜİB).

Форум пройдет при участии министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова, министра торговли Турции Омера Болата и руководителя финансового офиса Администрации президента Турции Гекселя Ашана.

Мероприятие посвящено 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и 100-летию образования Турецкой Республики. Форум пройдет при совместной организации Агентства по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO) и TÜIB.

На форуме будут обсуждаться стратегические вопросы, связанные с расширением экономического сотрудничества. В мероприятии ожидается участие лидеров делового мира, инвесторов, бизнесменов.

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Версия на английском языке Baku to host Azerbaijan-Türkiye Investment Forum
Версия на азербайджанском языке Bakıda Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu keçiriləcək

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