В Баку пройдет азербайджано-турецкий инвестиционный форум

В Баку 21 декабря состоится азербайджано-турецкий инвестиционный форум.

В Баку 21 декабря состоится азербайджано-турецкий инвестиционный форум.

Об этом Report сообщили в общественном объединении "Предприниматели и промышленники Турции и Азербайджана" (TÜİB).

Форум пройдет при участии министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова, министра торговли Турции Омера Болата и руководителя финансового офиса Администрации президента Турции Гекселя Ашана.

Мероприятие посвящено 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и 100-летию образования Турецкой Республики. Форум пройдет при совместной организации Агентства по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO) и TÜIB.

На форуме будут обсуждаться стратегические вопросы, связанные с расширением экономического сотрудничества. В мероприятии ожидается участие лидеров делового мира, инвесторов, бизнесменов.