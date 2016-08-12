София. 12 августа. REPORT.AZ/ В следующем месяце в Баку пройдет азербайджано-болгарский бизнес-форум.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, бизнес-форум состоится 29-30 сентября.

Мероприятие будет организовано в рамках визита в Азербайджан делегации под руководством министра энергетики Болгарии Теменужки Петковой и министра экономики Божидара Лукарского.

Предстоящий форум был подробно обсужден 11 августа в ходе встречи между послом Азербайджана в Болгарии Наргиз Гурбановой и председателем Торгово-промышленной палаты Софии Георгием Черновым.

В делегацию, которая прибудет в Азербайджан, войдут бизнесмены, осуществляющие свою деятельность в сферах энергетики, машиностроения, нефтепереработки, строительства, транспорта, ИКТ, виноделия, туризма, сельского хозяйства и т.д. На бизнес-форуме будут обсуждены возможности сотрудничества между бизнесменами обеих стран, пройдут двусторонние встречи между компаниями.