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    В Баку пройдет азербайджано-американский бизнес-форум

    Ожидается, что на мероприятии примут участие 17 американских компаний

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В рамках визита делегации предпринимателей США в Азербайджан 16 октября в Баку состоится азербайджано-американский бизнес-форум при поддержке министерства экономики и Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

    Как сообщили Report в AZPROMO, в мероприятии примут участие 17 американских компаний, задействованных в сфере строительства и строительных материалов, информационно-коммуникационных, сельскохозяйственных технологий, инжиниринга, платежных систем, проката автомобилей, логистики, радиолокационных систем, систем аэрокосмической обороны, безопасности, управления проектами, финансов, оборудования, бытовой техники и пр.

    Бизнес-форум начнется в 09:30 в Бакинском бизнес-центре (Сабаильский район, проспект Нефтчиляр, 32).

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