В Баку пройдет 2-ая международная конференция "Цифровой торговый хаб"

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ 2-ая международная конференция "Цифровой торговый хаб" пройдет в Баку при совместной организации Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) и ISESKO.

Как сообщает Report, конференция будет посвящена в основном электронным торговым площадкам, трансграничным экономическим отношениям, электронным услугам.

Менеджер Цифрового торгового хаба Ниджат Асадли отметил роль государства в создании многочисленных электронных платформ, цифровых услуг и онлайн-ресурсов: "Одним из них является "Цифровой торговый хаб" в Азербайджане. Это единственная платформа в мире, которая предлагает цифровые решения местным предпринимателям и электронные услуги нерезидентам".

Следует отметить, что на конференции примут участие около 100 представителей из более чем 10 стран, включая США, Таиланд, Великобританию, Эстонию, Турцию, Марокко и другие страны. К обсуждениям присоединятся также представители Alibaba, Amazon, e-bay и других международных торговых платформ, с которыми тесно сотрудничает портал Azexport.

Конференция состоится 31 октября.