В Баку пройдет 14-е заседание Международного форума суверенных фондов

В следующем месяце в Баку состоится 14-е заседание Международного форума суверенных фондов (International Forum of Sovereign Wealth Funds - IFSWF).

В октябре в Баку состоится 14-е заседание Международного форума суверенных фондов (International Forum of Sovereign Wealth Funds - IFSWF).

Как сообщает Report, организатором мероприятия является Азербайджанский государственный нефтяной фонд (ГНФАР).

Уже начаты подготовительные работы к мероприятию.

IFSWF создан на заседании Международной рабочей группы суверенных фондов, состоявшемся 5-6 апреля 2009 года в столице Кувейта Аль-Кувейте, первый форум прошел в Баку 8-9 октября того же года. IFSWF - это добровольная группа, основной целью которой является обмен идеями по вопросам, касающимся интересов суверенных фондов, содействию пониманию принципов Сантьяго и деятельности суверенных фондов.