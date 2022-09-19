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В Баку пройдет 14-е заседание Международного форума суверенных фондов

В Баку пройдет 14-е заседание Международного форума суверенных фондов В следующем месяце в Баку состоится 14-е заседание Международного форума суверенных фондов (International Forum of Sovereign Wealth Funds - IFSWF).
Бизнес
19 сентября 2022 г. 09:42
В Баку пройдет 14-е заседание Международного форума суверенных фондов

В октябре в Баку состоится 14-е заседание Международного форума суверенных фондов (International Forum of Sovereign Wealth Funds - IFSWF).

Как сообщает Report, организатором мероприятия является Азербайджанский государственный нефтяной фонд (ГНФАР).

Уже начаты подготовительные работы к мероприятию.

IFSWF создан на заседании Международной рабочей группы суверенных фондов, состоявшемся 5-6 апреля 2009 года в столице Кувейта Аль-Кувейте, первый форум прошел в Баку 8-9 октября того же года. IFSWF - это добровольная группа, основной целью которой является обмен идеями по вопросам, касающимся интересов суверенных фондов, содействию пониманию принципов Сантьяго и деятельности суверенных фондов.

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Версия на английском языке Baku to host 14th annual meeting of International Forum of Sovereign Wealth Funds
Версия на азербайджанском языке Bakıda Suveren Fondların Beynəlxalq Forumunun 14-cü görüşü keçiriləcək

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