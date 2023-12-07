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В Баку проходит заседание совместной азербайджано-британской межправительственной комиссии

В Баку проходит заседание совместной азербайджано-британской межправительственной комиссии В Баку проходит 6-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией.
Бизнес
7 декабря 2023 г. 10:53
В Баку проходит заседание совместной азербайджано-британской межправительственной комиссии

В Баку проходит 6-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией.

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии министр энергетики Парвиз Шахбазов заявил, что сегодняшние обсуждения откроют новые возможности с точки зрения интересов двух стран.

Министр отметил, что в 2022 году объем товарооборота между Азербайджаном и Великобританией значительно повысился по сравнению с 2021 годом и превысил 1 млрд долларов США.

"За 11 месяцев текущего года между двумя странами были проведены торговые операции на сумму 734 млн долларов. В основном Азербайджан экспортирует в Великобританию сырую нефть и оборудование", - подчеркнул он.

Министр добавил, что в Азербайджане работают 662 британские компании: "Они в основном задействованы в сферах энергетики, промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства и торговли".

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Версия на английском языке ФотоBaku hosting 6th session of Azerbaijan-UK Intergovernmental Commission 
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Azərbaycan - Böyük Britaniya Hökumətlərarası Komissiyasının iclası keçirilir

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