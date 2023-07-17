В Баку проходит заседание Совета директоров Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты

В Баку начало работу 35-е заседание Совета директоров Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты.

В Баку начало работу 35-е заседание Совета директоров Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты.

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов, председатель Агентства продбезопасности Гошгар Тахмазли, заместитель министра экономики Сахиб Мамедов, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов.

Выступивший на собрании президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Мамед Мусаев выразил благодарность совету директоров во главе с Абдуллой Салехом Камелем и Рифатом Хисарджыклыоглу за организацию мероприятия в Баку.

М.Мусаев отметил, что Исламская торгово-промышленная и сельскохозяйственная палата является организатором ряда крупных международных форумов, а решение о ежегодном проведении в Азербайджане "Форума по устойчивому сельскому хозяйству" значительно способствует развитию аграрного сектора страны.

Членами палаты являются 57 стран, общая площадь которых превышает 31,8 млн квадратных километров, а общая численность населения — более 1,99 млрд человек. На эти страны приходится 6,2% площади всей суши в мире и 23,8% населения мира.

Годовой объем валового внутреннего продукта (ВВП) стран-членов Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты составляет более 9 триллионов долларов США, что составляет 9% ВВП.

18% внешнеторгового оборота Азербайджана или 9,3 млрд долларов США приходится на страны-члены Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты.

На сегодняшнем заседании представлены около 100 делегаций из 20 стран-членов. Расширенные делегации и предприниматели из ряда стран, включая Саудовскую Аравию, Турцию, Катар, Кувейт, Иорданию, Египет, в течение двух дней будут принимать участие в панелях на различные темы, презентациях экономического потенциала стран и встречах в формате B2B в Баку, посетят несколько крупных сельскохозяйственных предприятий и подпишут ряд документов о сотрудничестве.