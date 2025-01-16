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В Баку проходит заседание руководителей таможенных служб ОТГ

В Баку проходит заседание руководителей таможенных служб ОТГ В Баку проходит Х заседание руководителей таможенных служб стран Организации тюркских государств (ОТГ).
Бизнес
16 января 2025 г. 10:43
В Баку проходит заседание руководителей таможенных служб ОТГ

В Баку проходит Х заседание руководителей таможенных служб стран Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие представители таможенных служб Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, а также делегаты от ООН, Международного союза автомобильного транспорта, таможенных служб Грузии и Венгрии.

На заседании обсуждаются исполнение решений, принятых на IX заседании, создание упрощенного таможенного коридора, проект "Транскаспийский таможенный транзитный портал" и др. актуальные вопросы.

В рамках мероприятия планируется подписание протокола Х заседания, технических условий обмена данными между таможенными администрациями стран-членов, а также плана действий по внедрению процедуры e-TIR в соответствии с конвенцией МДП (1975, Женева).

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Версия на английском языке ФотоMeeting of OTS countries' customs service chiefs underway in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda TDT-nin gömrük xidməti rəhbərlərinin iclası keçirilir

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