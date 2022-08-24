О нас

В Баку проходит заседание азербайджано-казахстанского делового совета

В Баку проходит заседание азербайджано-казахстанского делового совета В Баку проходит 1-е заседание азербайджано-казахстанского делового совета.
Бизнес
24 августа 2022 г. 16:06
В Баку проходит заседание азербайджано-казахстанского делового совета

В Баку проходит 1-е заседание азербайджано-казахстанского делового совета.

Как сообщает Report, вступительным словом мероприятие открыл глава Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

Он сообщил, что в состав делового совета входят 59 компаний, 35 из которых - азербайджанские, 24 - казахстанские: "Между нашими странами действует межправительственная комиссия, но мы хотим, чтобы деловой совет стал одной из ведущих сил в развитии экономических отношений".

Глава AZPROMO отметил значимость диверсификации ненефтяного сектора как для Азербайджана, так и для Казахстана, сообщил об участии в строительных работах в Физули казахстанской компании "Big Group".

Выступивший на встрече председатель правления Внешнеторговой палаты Казахстана Аян Еренов отметил, что существуют возможности для расширения сотрудничества между двумя странами в ряде областей.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Meeting of Azerbaijan-Kazakhstan Business Council underway in Baku
Версия на азербайджанском языке Bakıda Azərbaycan-Qazaxıstan İşgüzar Şurasının iclası keçirilir

Самое важное

Президент Ильхам Алиев награжден высшим орденом Казахстана
ФотоПрезидент Ильхам Алиев награжден высшим орденом Казахстана
24 августа 2022 г. 15:52
Чингиз Аскеров: Армения должна выплатить компенсацию, а не уклоняться от ответственности
Чингиз Аскеров: Армения должна выплатить компенсацию, а не уклоняться от ответственности
24 августа 2022 г. 15:14
Азербайджан укажет сумму компенсации по иску в ЕСПЧ против Армении
Азербайджан укажет сумму компенсации по иску в ЕСПЧ против Армении
24 августа 2022 г. 13:38
Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне
Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне
24 августа 2022 г. 13:38
В Лачынском коридоре демонтируют посты российских миротворцев
ФотоВ Лачынском коридоре демонтируют посты российских миротворцев
24 августа 2022 г. 13:08
Потерпевшие по делу Чырагов и другие против Армении посетили Лачын
ФотоПотерпевшие по делу "Чырагов и другие против Армении" посетили Лачын
24 августа 2022 г. 13:06
Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Владимиру Зеленскому
Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Владимиру Зеленскому
24 августа 2022 г. 11:32
Казахстан и Азербайджан: историческая возможность для нового этапа отношений
Казахстан и Азербайджан: историческая возможность для нового этапа отношений
24 августа 2022 г. 10:01
Ведется работа по запуску узбекско-азербайджанского инвестиционного фонда
Ведется работа по запуску узбекско-азербайджанского инвестиционного фонда
23 августа 2022 г. 18:36
Чавушоглу: Армяне уходят с оккупированных территорий, вновь оставляя за собой разрушения
Чавушоглу: Армяне уходят с оккупированных территорий, вновь оставляя за собой разрушения
23 августа 2022 г. 12:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi