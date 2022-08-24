В Баку проходит заседание азербайджано-казахстанского делового совета

В Баку проходит 1-е заседание азербайджано-казахстанского делового совета.

В Баку проходит 1-е заседание азербайджано-казахстанского делового совета.

Как сообщает Report, вступительным словом мероприятие открыл глава Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

Он сообщил, что в состав делового совета входят 59 компаний, 35 из которых - азербайджанские, 24 - казахстанские: "Между нашими странами действует межправительственная комиссия, но мы хотим, чтобы деловой совет стал одной из ведущих сил в развитии экономических отношений".

Глава AZPROMO отметил значимость диверсификации ненефтяного сектора как для Азербайджана, так и для Казахстана, сообщил об участии в строительных работах в Физули казахстанской компании "Big Group".

Выступивший на встрече председатель правления Внешнеторговой палаты Казахстана Аян Еренов отметил, что существуют возможности для расширения сотрудничества между двумя странами в ряде областей.