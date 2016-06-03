В Баку проходит заседание глав таможенных служб тюркоязычных стран

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ На проходящем сегодня в Баку V заседании руководителей таможенных служб Совета по сотрудничеству тюркоязычных стран будут обсуждаться вопросы расширения грузоперевозок по Шелковому пути. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Государственной таможенной службы Айдын Алиев.

По его словам, на заседании принимают участие главы таможенных служб Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции, а также генеральный секретарь Совета по сотрудничеству.

“В августе в Казахстане и Кыргызстане состоится встреча рабочей группы. В обеих странах состоятся осмотры таможенно-пропускных пунктов и будут даны предложения. Также ожидается подписание четырехстороннего протокола", - отметил А.Алиев.