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В Баку проходит заседание азербайджано-швейцарской совместной комиссии

В Баку проходит заседание азербайджано-швейцарской совместной комиссии Проходит заседание совместной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и Федеральным советом Швейцарии.
Бизнес
13 декабря 2022 г. 18:03
В Баку проходит заседание азербайджано-швейцарской совместной комиссии

Проходит заседание совместной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и Федеральным советом Швейцарии.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в Twitter.

Он отметил, что на заседании была предоставлена информация о целях экономического развития Азербайджана: "Мы подчеркнули, что сотрудничество между странами в сфере торговли, инвестиций, промышленности, цифровой экономики, энергетики и туризма будет расширено".

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Версия на английском языке ФотоBaku hosting meeting of Azerbaijan-Switzerland Joint Commission 
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Azərbaycan-İsveçrə Birgə Komissiyanın iclası keçirilir

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