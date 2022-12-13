В Баку проходит заседание азербайджано-швейцарской совместной комиссии

Проходит заседание совместной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и Федеральным советом Швейцарии.

Проходит заседание совместной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и Федеральным советом Швейцарии.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в Twitter.

Он отметил, что на заседании была предоставлена информация о целях экономического развития Азербайджана: "Мы подчеркнули, что сотрудничество между странами в сфере торговли, инвестиций, промышленности, цифровой экономики, энергетики и туризма будет расширено".