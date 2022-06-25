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В Баку проходит выставка пакистанских товаров

В Баку проходит выставка пакистанских товаров Исламабад приглашает азербайджанских бизнесменов наладить прямые контакты с пакистанскими.
Бизнес
25 июня 2022 г. 16:33
В Баку проходит выставка пакистанских товаров

Исламабад приглашает азербайджанских бизнесменов наладить прямые контакты с пакистанскими.

Как передает Report, об этом посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе заявил на открытии выставки пакистанских товаров в Баку.

Дипломат отметил, что проведение подобных мероприятий направлено на усиление экономического сотрудничества между странами, и в будущем планируется проведение еще более масштабных выставок.

По словам Билала Хайе, сегодня на выставке участвуют бизнесмены из Пакистана, представляющие свою продукцию: текстиль, бижутерию, косметику и многое другое.

Выставка завершит работу 29 июня.

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Версия на английском языке ФотоBaku hosts exhibition of Pakistani goods

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