В Баку проходит выставка пакистанских товаров

Исламабад приглашает азербайджанских бизнесменов наладить прямые контакты с пакистанскими.

Исламабад приглашает азербайджанских бизнесменов наладить прямые контакты с пакистанскими.

Как передает Report, об этом посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе заявил на открытии выставки пакистанских товаров в Баку.

Дипломат отметил, что проведение подобных мероприятий направлено на усиление экономического сотрудничества между странами, и в будущем планируется проведение еще более масштабных выставок.

По словам Билала Хайе, сегодня на выставке участвуют бизнесмены из Пакистана, представляющие свою продукцию: текстиль, бижутерию, косметику и многое другое.

Выставка завершит работу 29 июня.