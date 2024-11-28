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В Баку проходит встреча между азербайджанскими и латвийскими бизнесменами

В Баку проходит встреча между азербайджанскими и латвийскими бизнесменами В Баку проходит "Азербайджано-латвийская информационная и сетевая встреча", в которой участвуют представители деловых кругов обеих стран и посол Латвии в Азербайджане Эдгарс Скуя.
Бизнес
28 ноября 2024 г. 11:24
В Баку проходит встреча между азербайджанскими и латвийскими бизнесменами

В Баку проходит "Азербайджано-латвийская информационная и сетевая встреча", в которой участвуют представители деловых кругов обеих стран и посол Латвии в Азербайджане Эдгарс Скуя.

Как сообщает Report, в своем выступлении посол подчеркнул, что сегодняшнее мероприятие направлено на объединение бизнесменов, деловых кругов Азербайджана и Латвии, что способствует укреплению сотрудничества.

"Мы помогаем латвийским предпринимателям найти возможности в Азербайджане и поддерживаем азербайджанских бизнесменов, заинтересованных в работе в Латвии. Наши амбиции на следующий год велики", - заявил Скуя.

Он также подчеркнул неизменную поддержку Латвией суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. "Мы с большим оптимизмом смотрим на развитие всех регионов страны, в том числе быстро развивающегося Карабаха", - сказал посол.

Напомним, что в первой половине следующего года в Баку планируется проведение 9-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между двумя странами. Предыдущее заседание состоялось в Риге 20 мая 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda “Azərbaycan-Latviya İnformasiya və Şəbəkə Görüşü” keçirilir

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