В Баку проходит торгово-выставочная ярмарка изделий, изготовленных из бытовых отходов

Сегодня на территории Историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» состоялась очередная торгово-выставочная ярмарка в рамках социального проекта «Не выкидывай-создавай-продавай», направленного на интеграцию лиц с ограниченными возможностями в общество

Сегодня на территории Историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» состоялась очередная торгово-выставочная ярмарка в рамках социального проекта «Не выкидывай-создавай-продавай», направленного на интеграцию лиц с ограниченными возможностями в общество и улучшение их социального положения.

Как сообщает Report, ярмарка проходит при организации ОАО «Чистый город», поддержке Агентства социальных услуг, Министерства экологии и природных ресурсов, ОАО “Азерхалча”, Управления историко-архитектурного заповедника “Ичеришехер”, Федерации творческих индустрий Азербайджана и Общественное объединение "Сеть журналистов Азербайджана".

Превращение предметов, считающихся ненужными, в красивые произведения искусства творческими людьми не только доставляет удовольствие, но и приводит к уменьшению количества отходов, выбрасываемых в окружающую среду.