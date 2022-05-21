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В Баку проходит торгово-выставочная ярмарка изделий, изготовленных из бытовых отходов

В Баку проходит торгово-выставочная ярмарка изделий, изготовленных из бытовых отходов Сегодня на территории Историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» состоялась очередная торгово-выставочная ярмарка в рамках социального проекта «Не выкидывай-создавай-продавай», направленного на интеграцию лиц с ограниченными возможностями в общество
Бизнес
21 мая 2022 г. 14:41
В Баку проходит торгово-выставочная ярмарка изделий, изготовленных из бытовых отходов

Сегодня на территории Историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» состоялась очередная торгово-выставочная ярмарка в рамках социального проекта «Не выкидывай-создавай-продавай», направленного на интеграцию лиц с ограниченными возможностями в общество и улучшение их социального положения.

Как сообщает Report, ярмарка проходит при организации ОАО «Чистый город», поддержке Агентства социальных услуг, Министерства экологии и природных ресурсов, ОАО “Азерхалча”, Управления историко-архитектурного заповедника “Ичеришехер”, Федерации творческих индустрий Азербайджана и Общественное объединение "Сеть журналистов Азербайджана".

Превращение предметов, считающихся ненужными, в красивые произведения искусства творческими людьми не только доставляет удовольствие, но и приводит к уменьшению количества отходов, выбрасываемых в окружающую среду.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda tullantılardan hazırlanmış əşyaların satış-sərgi yarmarkası keçirilir

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