В Баку проходит международная конференция по таможне и логистике

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку стартовали ассамблея и конференция Международной ассоциации уполномоченных экономических операторов по таможне и логистике.

Как сообщает Report, мероприятие продлится до 4 мая.

Конференция организована совместно Международной ассоциацией и Государственным таможенным комитетом Азербайджана. В ней принимают участие 150 делегатов из 25 стран.

На церемонии открытия присутствовали председатель ГТК Сафар Мехтиев и президент Международной ассоциации уполномоченных экономических операторов Антонио Ллобет де Пабло.

Среди докладчиков - Ларс Карлссон, мировой лидер программы Уполномоченного экономического оператора (УЭО). В мероприятии принимают участие представители таможенных органов, логистических и транспортных компаний.

В программу конференции входит ознакомление с новым Бакинским международным морским торговым портом.