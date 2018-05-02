В Баку проходит международная конференция по таможне и логистике

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку стартовали ассамблея и конференция Международной ассоциации уполномоченных экономических операторов по таможне и логистике.
Как сообщает Report, мероприятие продлится до 4 мая.
Конференция организована совместно Международной ассоциацией и Государственным таможенным комитетом Азербайджана. В ней принимают участие 150 делегатов из 25 стран.
На церемонии открытия присутствовали председатель ГТК Сафар Мехтиев и президент Международной ассоциации уполномоченных экономических операторов Антонио Ллобет де Пабло.
Среди докладчиков - Ларс Карлссон, мировой лидер программы Уполномоченного экономического оператора (УЭО). В мероприятии принимают участие представители таможенных органов, логистических и транспортных компаний.
В программу конференции входит ознакомление с новым Бакинским международным морским торговым портом.
Tural İbadlıАвтор новости
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