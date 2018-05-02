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    В Баку проходит международная конференция по таможне и логистике

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку стартовали ассамблея и конференция Международной ассоциации уполномоченных экономических операторов по таможне и логистике. 

    Как сообщает Report, мероприятие продлится до 4 мая.

    Конференция организована совместно Международной ассоциацией и Государственным таможенным комитетом Азербайджана. В ней принимают участие 150 делегатов из 25 стран.

    На церемонии открытия присутствовали председатель ГТК Сафар Мехтиев и президент Международной ассоциации уполномоченных экономических операторов Антонио Ллобет де Пабло.

    Среди докладчиков - Ларс Карлссон, мировой лидер программы Уполномоченного экономического оператора (УЭО). В мероприятии принимают участие представители таможенных органов, логистических и транспортных компаний.

    В программу конференции входит ознакомление с новым Бакинским международным морским торговым портом.

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