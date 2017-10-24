В Баку проходит международная конференция по инвестиционной политике

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Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку началась международная инвестиционная конференция на тему "Международная инвестиционная политика: взгляд в будущее", организованная министерством экономики и Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Как сообщает Report, на мероприятии принимают участие представители государственных учреждений, международных организаций, в том числе ЮНКТАД, Европейской комиссии, Международной организации труда и Секретариата Энергетической хартии, зарубежных университетов и предприниматели из 11 стран.

От Азербайджана к мероприятию присоединились около 40 представителей различных правительственных учреждений, ряда университетов и частных компаний.

Выступая на конференции, заместитель министра экономики Сахиль Бабаев рассказал о значимости связей между Азербайджаном и ЮНКТАД, а также о возможностях дальнейшего сотрудничества.

С. Бабаев отметил, что в рамках двухдневной конференции будут обсуждаться последние инновации в международной инвестиционной политике, международные и региональные инвестиционные соглашения, пути урегулирования инвестиционных споров и другие актуальные вопросы: "С 1995 года в экономику Азербайджана инвестировано 233,5 млрд долларов, из которых 111 млрд - иностранные инвестиции".

Руководитель департамента инвестиционной политики ЮНКТАД Джордж Вебер в своем выступлении рассказал о деятельности организации и мероприятиях в соответствующей области.

Затем прошли сессии по различным направлениям международной инвестиционной политики – "Последние инновации и ключевые проблемы в области международной инвестиционной политики", "Реформы в режиме международных инвестиционных соглашений: причины и пути урегулирования" и "Крупные региональные инвестиционные соглашения: влияние на регион".