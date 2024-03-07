В Баку проходит конференция по экономическим реформам и современным вызовам

В Баку началась конференция на тему “Экономические реформы и современные вызовы по улучшению бизнес-среды”, организованная комиссией по бизнес-среде и международным рейтингам.

В Баку началась конференция на тему “Экономические реформы и современные вызовы по улучшению бизнес-среды”, организованная комиссией по бизнес-среде и международным рейтингам.

Как сообщает Report, в ходе мероприятия выступил заведующий сектором отдела экономической политики и промышленности Администрации президента Азербайджанской Республики, руководитель секретариата комиссии Вусал Шихалиев.

По его словам, целью является организация более эффективной и гибкой координации/коммуникации в рамках комиссии, а также создание инклюзивности и единой синергии.

Шихалиев отметил, что основными задачами на этот год являются более широкое вовлечение частного сектора и заинтересованных сторон в процесс реформ.