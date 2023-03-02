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В Баку проходит конференция о перспективах развития альтернативных финансовых рынков в Азербайджане

В Баку проходит конференция о перспективах развития альтернативных финансовых рынков в Азербайджане Сегодня в Баку проходит конференция на тему “Перспективы развития альтернативных финансовых рынков в Азербайджане”, организованная Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики и Агентством США по международному разви
Бизнес
2 марта 2023 г. 12:16
В Баку проходит конференция о перспективах развития альтернативных финансовых рынков в Азербайджане

Сегодня в Баку проходит конференция на тему “Перспективы развития альтернативных финансовых рынков в Азербайджане”, организованная Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики и Агентством США по международному развитию (USAID).

Как сообщает Report, на мероприятии с участием местных и международных структур в финансовой и банковской сфере, представителей частного сектора (в общей сложности около 200 человек) обсуждается финансирование малого и среднего предпринимательства (МСП), альтернативные финансовые инструменты и международный опыт в этой области, а также возможности применения альтернативных механизмов финансирования в Азербайджане.

В ходе своего выступления, глава KOBIA Орхан Мамедов отметил, что субъекты МСП составляют около 50% ВВП в развитых странах и 35% ВВП в развивающихся странах, обеспечивая 60-70% общей занятости.

Он подчеркнул, что более 99% действующих в Азербайджане субъектов бизнеса являются субъектами МСП. В Азербайджане, как и во всем мире, предприниматели отдают предпочтение банкам как источнику финансирования. Расширение возможностей финансирования МСП и внедрение альтернативных финансовых инструментов в этой области являются одними из приоритетов деятельности KOBIA.

Целью мероприятия, организованного совместно с USAID, является обсуждение международного опыта в области расширения доступа МСП к финансовой поддержке и возможности применения альтернативных финансовых инструментов в Азербайджане.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda “Alternativ maliyyə bazarlarının Azərbaycanda inkişaf perspektivləri” mövzusunda konfrans keçirilir

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