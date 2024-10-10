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В Баку проходит инновационный саммит INMerge

В Баку проходит инновационный саммит INMerge В Баку при организации PASHA Holding стартовал инновационный саммит INMerge.
Бизнес
10 октября 2024 г. 12:20
В Баку проходит инновационный саммит INMerge

В Баку при организации PASHA Holding стартовал инновационный саммит INMerge.

Как сообщает Report, основной целью проводимого уже 4-й год двухдневного саммита является вклад в развитие инновационной экосистемы в стране, объединение стартапов и инвесторов для сотрудничества, а также создание платформы для обмена идеями и опытом между всеми участниками инновационной экосистемы.

На церемонии открытия саммита выступили министр экономики Микаил Джаббаров, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, генеральный исполнительный директор PASHA Holding Джалал Гасымов, генеральный исполнительный директор Trendyol Group Эрдэм Инан.

В первый день мероприятия также выступят соучредитель YouTube Стив Чен, профессор Гарвардской школы бизнеса Линда Хилл и другие спикеры, а второй - соучредитель Starbucks Зев Сигл, главный технический директор Amazon Вернер Фогельс и сооснователь Waze Ури Левин.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda "İnmerge" İnnovasiya Sammiti keçirilir

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