В Баку проходит форум "Таможня-бизнес 2023"

Форум "Таможня-Бизнес 2023" проводится сегодня в Баку Государственным таможенным комитетом в рамках серии мероприятий, посвященных 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева

Форум "Таможня-бизнес 2023" проводится сегодня в Баку Государственным таможенным комитетом в рамках серии мероприятий, посвященных 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, основной целью мероприятия является анонс предстоящих работ в рамках сотрудничества таможни и бизнеса и призыв субъектам предпринимательства к активному участию в реализуемых проектах, а также создание условий для ознакомления с преимуществами новых услуг и продуктов.

На форуме будут представлены реализуемые Госкомитетом проекты "Модель развития таможни", "Портал транскаспийского таможенного транзита", "Автоматизированная система анализа рисков на основе искусственного интеллекта", "Программа уполномоченного экономического оператора" и мобильное приложение Smart-Bot.

Затем будут проведены панельные дискуссии по реализуемым проектам.