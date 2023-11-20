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В Баку проходит форум "Таможня-бизнес 2023"

В Баку проходит форум "Таможня-бизнес 2023" Форум "Таможня-Бизнес 2023" проводится сегодня в Баку Государственным таможенным комитетом в рамках серии мероприятий, посвященных 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева
Бизнес
20 ноября 2023 г. 11:22
В Баку проходит форум Таможня-бизнес 2023

Форум "Таможня-бизнес 2023" проводится сегодня в Баку Государственным таможенным комитетом в рамках серии мероприятий, посвященных 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, основной целью мероприятия является анонс предстоящих работ в рамках сотрудничества таможни и бизнеса и призыв субъектам предпринимательства к активному участию в реализуемых проектах, а также создание условий для ознакомления с преимуществами новых услуг и продуктов.

На форуме будут представлены реализуемые Госкомитетом проекты "Модель развития таможни", "Портал транскаспийского таможенного транзита", "Автоматизированная система анализа рисков на основе искусственного интеллекта", "Программа уполномоченного экономического оператора" и мобильное приложение Smart-Bot.

Затем будут проведены панельные дискуссии по реализуемым проектам.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda "Gömrük-Biznes Forumu 2023" keçirilir

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