​В Баку проходит форум RiskTech

За последние годы доля электронной регистрации в Азербайджане в общем объеме регистрации субъектов предпринимательства достигла 80%.

Как сообщает Report, об этом заявила представитель Министерства налогов Лала Гусейнова на форуме "Влияние искусственного интеллекта и технологии блокчейн на управление рисками" (RiskTech) в Баку.

По ее словам, этому способствовало сокращение времени, необходимого для электронной регистрации юридических лиц: "Если раньше для электронной регистрации требовался 1 день и 90 манатов, сейчас время сокращено до нескольких минут, а сама регистрация бесплатная. В итоге, в отчете Всемирного банка по индикатору "начало бизнеса", Азербайджан занял девятое место среди 190 стран".

Л. Гусейнова заявила, что в настоящее время электронная регистрация проводится с помощью кода FİN и номера мобильного телефона: "Это упрощение процедур. При электронной регистрации свидетельство автоматически отправляется в режиме онлайн нотариусам, службе ASAN и другим органам".

ИА Report является медиа-партнером форума RiskTech, который проводится при поддержке Министерства транспорта, связи и высоких технологий, спонсорстве PASHA Bank и организации Азербайджанской ассоциации бухгалтеров и профессионалов риска (ARPA).