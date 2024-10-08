В Баку проходит форум халяльного бизнеса и туризма

09^38

Сегодня в Баку стартовал Азербайджанский форум халяльного бизнеса и туризма.

Как сообщает Report, организаторами двухдневного мероприятия, которое проводится впервые, являются Министерство экономики, Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) и Государственное агентство по туризму.

В мероприятии принимают участие официальные лица, специалисты, представители академических кругов и международных организаций, бизнесмены из около 20 стран.

Целью мероприятия является внесение вклада в установление нового сотрудничества в сфере инвестиций и торговли, обмен мнениями и опытом в соответствующей сфере, содействие привлечению иностранных инвестиций в Азербайджан.

Форум состоит из двух частей - конференции и выставки.