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В Баку проходит экономический форум SPECA

В Баку проходит экономический форум SPECA Сегодня в Баку начал работу экономический форум в рамках Недели специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA).
Бизнес
21 ноября 2023 г. 11:06
В Баку проходит экономический форум SPECA

Сегодня в Баку начал работу экономический форум в рамках Недели специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA).

Как сообщает Report, на экономическом форуме SPECA 2023 обсуждается разработка новых стратегий решения общих проблем государств-участников, в том числе создание доверительного фонда в рамках программы.

Целью проведения экономического форума под названием "Превращение региона SPECA в глобальный коммуникационный хаб" является превращение программы в стратегическую платформу.

В мероприятии принимают участие министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, заместитель министра экономики Казахстана Абзал Абдикаримов, заместитель министра экономики и торговли Кыргызстана Канатбек Абдрахманов, заместитель министра экономического развития и торговли Таджикистана Ахлиддин Нуриддинзода, заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Бадриддин Абидов, постоянный представитель Туркменистана при ООН, посол Атагельди Халжанов, заместитель исполнительного секретаря Экономической комиссии ООН по Европе (UNECE) Дмитрий Мариясин, заместитель исполнительного секретаря экономической и социальной комиссии ООН по Азиатско-Тихоокеанскому региону (UNESCAP) Хирохито Тода и генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев.

На мероприятии будут обсуждены вопросы цифровой трансформации данных и обмена документами в цепочке поставок, транспортного сообщения, "зеленой энергии" в регионе SPECA, внимание будет уделено растущему значению Среднего коридора на фоне новых вызовов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda SPECA-nın İqtisadi Forumu keçirilir

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