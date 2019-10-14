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В Баку проходит бизнес-форум тюркоязычных стран

​В Баку проходит бизнес-форум тюркоязычных стран

Сегодня в Баку начал работу бизнес-форум тюркоязычных стран в рамках предстоящего завтра VII саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ).

Как сообщает Report, в рамках мероприятия ожидается подписание ряда документов.

Так, меморандум "О взаимопонимании по обмену информацией и опытом между различными экономическими зонами" подпишут министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, заместитель премьер-министра Казахстана Бердибек Сапарбаев, министр экономики Кыргызстана Санджар Муканбетов и министр торговли Турции Рухсар Пекжан. 

Кроме того, Конфедерация предпринимателей Азербайджана (AEC) подпишет меморандум о сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой Венгрии, Национальной палатой предпринимателей Казахстана, Торгово-промышленной палатой Кыргызстана. Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) подпишет меморандум о взаимопонимании с Агентством поощрения экспорта Венгрии.

Отметим, что товарооборот между Азербайджаном и странами ССТГ в январе-июле этого года возрос на 32%.

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