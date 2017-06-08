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    В Баку проходит бизнес-форум Евросоюз-Азербайджан

    В мероприятии принимают участие 400 предпринимателей

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ В Баку стартовал третий по счету бизнес-форум Евросоюз-Азербайджан.

    Как сообщает Report, мероприятие организовано при поддержке Европейского союза (ЕС), Германо-азербайджанской торговой палаты, Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

    В рамках бизнес-форума ожидаются выступления на темы экономических реформ, сельского хозяйства и пищевой промышленности, технологий окружающей среды, транспорта и логистики, информационных и коммуникационных технологий, электронной коммерции.

    Мероприятие объявил открытым министр экономики Шахин Мустафаев. Министр отметил, что бизнес-форум вызывает большой интерес: "По имеющейся информации, к мероприятию присоединились 400 предпринимателей. Из них 100 из европейских стран, 300 - из Азербайджана".

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