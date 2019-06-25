​В Баку проходит бизнес-форум Азербайджан-Черногория

Товарооборот между Азербайджаном и Черногорией в прошлом году увеличился, но нынешняя ситуация не отражает потенциал обеих стран.
Как сообщает Report, об этом на бизнес-форуме Азербайджан-Черногория в Баку заявил министр труда и социальной защиты населения, сопредседатель совместной комиссии по экономическому сотрудничеству двух стран Сахиль Бабаев.
На мероприятии с участием премьер-министра Черногории Душко Марковича подчеркнута важность расширения экономических связей между двумя странами.
"На сегодняшнем бизнес-форуме принимают участие более 150 компаний. Они проводят переговоры по привлечению инвестиций", - сказал министр.
Д.Маркович отметил, что Азербайджан один из лидеров по объему инвестиций в экономику Черногории.
"Отношения между двумя странами развиваются. С 2016 года в Черногории работает Nova Bank с азербайджанским капиталом", - сказал он.
Aynur BayramovaАвтор новости