В Баку проходит бизнес-форум Азербайджан-США

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку начал работу бизнес-форум Азербайджан-США. Как сообщает Report, на мероприятии принимают участие министр налогов Фазиль Мамедов, председатель Государственного таможенного комитета Айдын Алиев, посол Азербайджана в США Элин Сулейманов, посол США в Азербайджане Роберт Секута и другие официальные лица.

На форуме пройдут обсуждения вопросов в банковской и финансовой сферах, энергетике и промышленности, кибербезопасности и онлайн-торговли, сельского хозяйства и торговли, а также транспортной отрасли.

В рамках мероприятия состоится подписание меморандума о взаимопонимании между правительством Азербайджана и Американской торговой палатой (AmCham).

Выступивший на бизнес-форуме посол Р.Секута отметил, что, по статистике за 2014 год, прямые инвестиции между США и Азербайджаном достигли 89 млн долларов. По его словам, Азербайджан инвестирует в США по линии ГНФАР: "Рад, что рекомендациям AmCham следует ряд структур, в том числе Палата (ПНФР)".