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    В Баку проходит бизнес-форум Азербайджан-США

    В рамках мероприятия состоится подписание меморандума о взаимопонимании между правительством Азербайджана и Американской торговой палатой

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку начал работу бизнес-форум Азербайджан-США. Как сообщает Report, на мероприятии принимают участие министр налогов Фазиль Мамедов, председатель Государственного таможенного комитета Айдын Алиев, посол Азербайджана в США Элин Сулейманов, посол США в Азербайджане Роберт Секута и другие официальные лица.

    На форуме пройдут обсуждения вопросов в банковской и финансовой сферах, энергетике и промышленности, кибербезопасности и онлайн-торговли, сельского хозяйства и торговли, а также транспортной отрасли.

    В рамках мероприятия состоится подписание меморандума о взаимопонимании между правительством Азербайджана и Американской торговой палатой (AmCham).

    Выступивший на бизнес-форуме посол Р.Секута отметил, что, по статистике за 2014 год, прямые инвестиции между США и Азербайджаном достигли 89 млн долларов. По его словам, Азербайджан инвестирует в США по линии ГНФАР: "Рад, что рекомендациям AmCham следует ряд структур, в том числе Палата (ПНФР)".

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