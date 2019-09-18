Сегодня в Баку проходит азербайджано-таджикский агробизнес-форум при совместной организации ОАО "Аграрные заготовки и снабжение" и посольства Таджикистана в Азербайджане.

Как сообщает Report, в форуме примут участие предприниматели, представители бизнес структур и государственных органов, ответственных за аграрные сектора Азербайджана и Таджикистана.

На выставке ожидаются презентации по различным сферам сельского хозяйства, выставка товаров производителей обеих стран и будут проведены двусторонние встречи (B2B).

Во второй части форума гости из Таджикистана посетят Бакинскую маслоперерабатывающую фабрику, Хачмазский консервный завод и производственный комплекс ABAD Factory в Губе.