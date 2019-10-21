​В Баку проходит азербайджано-швейцарский бизнес-форум

Сегодня в Баку стартовал азербайджано-швейцарский бизнес-форум.

Как сообщает Report, мероприятие открыл исполняющий обязанности президента Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

Он отметил, что Швейцария инвестировала 861 млн долларов в Азербайджан, а инвестиции из Азербайджана в Швейцарию составили 2,7 млрд долларов.

По словам Абдуллаева, товарооборот между Азербайджаном и Швейцарией в январе-августе текущего года возрос в 5 раз: "Товарооборот между странами за 8 месяцев составил 648 млн долларов, из них 135 млн долларов – это экспорт из Азербайджана в Швейцарию, а 513 млн долларов – импорт в страну. Мы хотели бы расширить экспорт".