В Баку проходит "Азербайджанский форум конкурентоспособности 2018"

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ В Баку стартовал "Азербайджанский форум конкурентоспособности 2018".

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие компании, входящие в группу Fortune 500.

Директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы заявил журналистам, что общий оборот представленных на форуме более 200 компаний-членов группы, составляет 30 трлн долларов.

"Большинство из этих компаний намерены инвестировать в Азербайджан. Переговоры с ними пройдут в Баку, и по их итогам в Азербайджан будут привлечены новые инвестиции. В результате чего конкурентоспособность экономики Азербайджана будет расти", - сказал Гасымлы.