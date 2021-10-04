В Баку проходит азербайджано-японский инвестиционный форум

Сегодня в Баку стартовал азербайджано-японский инвестиционный форум, организованный Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) (ASK).

Сегодня в Баку стартовал азербайджано-японский инвестиционный форум, организованный Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) (ASK).

Как сообщает Report, мероприятие открыл президент конфедерации Мамед Мусаев.

Он отметил, что в освобожденных от оккупации районах Азербайджана успешно продолжаются строительные работы, с применением технологических инноваций реализуются проекты "Умное село" и "Умный город".

"Строительные работы, проводимые в соответствии с современными градостроительными стандартами в Карабахе и Восточном Зангезуре, создают большие инвестиционные возможности для восстановления и возрождения экономики. Несомненно, об этих возможностях на сегодняшнем мероприятии будут проинформированы и японские инвесторы", - сказал М.Мусаев.

По словам президента ОАО, японские компании активно работают в энергетическом (нефтегазовом) секторе Азербайджана, а также оказывают поддержку экологическим и инфраструктурным проектам в стране, принимают активное участие в подготовке азербайджанских специалистов.

"По итогам 2020 года торговый оборот между Азербайджаном и Японией составил 200 млн долларов США. Компания TET International Development, основанная японскими инвесторами, является одним из активных членов ASK. За последние два года компания открыла 4 предприятия по переработке табака в Закатальском, Шекинском, Огузском и Товузском районах и инвестировала в общей сложности более 10 млн долларов", - добавил он.

На форуме также принимают участие депутат Милли Меджлиса Ганира Пашаева, руководитель экономического отдела посольства Японии в Азербайджане Амада Шуничи, первый заместитель председателя правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Натиг Гасанов, руководитель компании TET International Development Таро Савада.

Напомним, что в начале прошлого месяца первая группа японских инвесторов совершила деловой визит в нашу страну. ASK ознакомил их с инвестиционными возможностями Азербайджана, поддержал проведение встреч в Шекинском и Загатальском районах. По итогам встреч были достигнуты предварительные договоренности об экспорте в Японию некоторых видов продукций ненефтяного сектора.