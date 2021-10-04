О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку проходит азербайджано-японский инвестиционный форум

В Баку проходит азербайджано-японский инвестиционный форум Сегодня в Баку стартовал азербайджано-японский инвестиционный форум, организованный Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) (ASK).
Бизнес
4 октября 2021 г. 11:16
В Баку проходит азербайджано-японский инвестиционный форум

Сегодня в Баку стартовал азербайджано-японский инвестиционный форум, организованный Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) (ASK).

Как сообщает Report, мероприятие открыл президент конфедерации Мамед Мусаев.

Он отметил, что в освобожденных от оккупации районах Азербайджана успешно продолжаются строительные работы, с применением технологических инноваций реализуются проекты "Умное село" и "Умный город".

"Строительные работы, проводимые в соответствии с современными градостроительными стандартами в Карабахе и Восточном Зангезуре, создают большие инвестиционные возможности для восстановления и возрождения экономики. Несомненно, об этих возможностях на сегодняшнем мероприятии будут проинформированы и японские инвесторы", - сказал М.Мусаев.

По словам президента ОАО, японские компании активно работают в энергетическом (нефтегазовом) секторе Азербайджана, а также оказывают поддержку экологическим и инфраструктурным проектам в стране, принимают активное участие в подготовке азербайджанских специалистов.

"По итогам 2020 года торговый оборот между Азербайджаном и Японией составил 200 млн долларов США. Компания TET International Development, основанная японскими инвесторами, является одним из активных членов ASK. За последние два года компания открыла 4 предприятия по переработке табака в Закатальском, Шекинском, Огузском и Товузском районах и инвестировала в общей сложности более 10 млн долларов", - добавил он.

На форуме также принимают участие депутат Милли Меджлиса Ганира Пашаева, руководитель экономического отдела посольства Японии в Азербайджане Амада Шуничи, первый заместитель председателя правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Натиг Гасанов, руководитель компании TET International Development Таро Савада.

Напомним, что в начале прошлого месяца первая группа японских инвесторов совершила деловой визит в нашу страну. ASK ознакомил их с инвестиционными возможностями Азербайджана, поддержал проведение встреч в Шекинском и Загатальском районах. По итогам встреч были достигнуты предварительные договоренности об экспорте в Японию некоторых видов продукций ненефтяного сектора.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоBaku hosting Azerbaijan-Japan Investment Forum
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Azərbaycan-Yaponiya investisiya forumu keçirilir

Самое читаемое

В Киеве состоялось мероприятие по случаю Дня памяти
ФотоВ Киеве состоялось мероприятие по случаю Дня памяти
27 сентября 2021 г. 17:44
Скончался Сайяд Ализаде
Скончался Сайяд Ализаде
30 сентября 2021 г. 22:53
Азербайджанская пианистка из Германии: В любой ситуации я полномочный представитель моей Родины
ФотоАзербайджанская пианистка из Германии: В любой ситуации я полномочный представитель моей Родины
28 сентября 2021 г. 15:45
Лига конференций: Карабах с крупным счетом в гостях побеждает Омонию
ВидеоЛига конференций: "Карабах" с крупным счетом в гостях побеждает "Омонию"
1 октября 2021 г. 00:54
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в шествии в Баку
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в шествии в Баку
27 сентября 2021 г. 18:10
Назначен новый гендиректор издательства Азербайджан
Назначен новый гендиректор издательства "Азербайджан"
1 октября 2021 г. 16:20
В Северной Ирландии почтили память шехидов Отечественной войны
В Северной Ирландии почтили память шехидов Отечественной войны
27 сентября 2021 г. 16:22
Депутат Верховной Рады: Рассматриваемое соглашение о сотрудничестве с Турцией можно предпринять и в отношениях с Азербайджаном
Депутат Верховной Рады: "Рассматриваемое соглашение о сотрудничестве с Турцией можно предпринять и в отношениях с Азербайджаном"
1 октября 2021 г. 17:00
В Баку полицейский застрелил жену в отделении полиции
В Баку полицейский застрелил жену в отделении полиции
30 сентября 2021 г. 10:35
В память о героях…  
ФотоВ память о героях…  
27 сентября 2021 г. 15:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi