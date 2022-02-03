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В Баку проходит азербайджано-венгерский бизнес-форум

В Баку проходит азербайджано-венгерский бизнес-форум В Баку начал работу азербайджано-венгерский бизнес-форум.
Бизнес
3 февраля 2022 г. 10:33
В Баку проходит азербайджано-венгерский бизнес-форум

В Баку начал работу азербайджано-венгерский бизнес-форум.

Как передает Report, в мероприятии принимают участие представители государственных и частных компаний.

После бизнес-форума состоится восьмое заседание совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Венгрией, будут подписаны документы о двустороннем сотрудничестве. Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, с венгерской – министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто.

В 2021 году товарооборот между Азербайджаном и Венгрией по сравнению с 2020 годом сократился на 33%, до 2,558 млн долларов США. Из них 16 млн долларов пришлись на экспорт Азербайджана в Венгрию, 2,572 млн долларов – импорт Азербайджана из Венгрии.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan-Hungary business forum gets underway in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Azərbaycan-Macarıstan biznes forumu keçirilir

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