В Баку проходит азербайджано-венгерский бизнес-форум

В Баку начал работу азербайджано-венгерский бизнес-форум.

В Баку начал работу азербайджано-венгерский бизнес-форум.

Как передает Report, в мероприятии принимают участие представители государственных и частных компаний.

После бизнес-форума состоится восьмое заседание совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Венгрией, будут подписаны документы о двустороннем сотрудничестве. Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, с венгерской – министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто.

В 2021 году товарооборот между Азербайджаном и Венгрией по сравнению с 2020 годом сократился на 33%, до 2,558 млн долларов США. Из них 16 млн долларов пришлись на экспорт Азербайджана в Венгрию, 2,572 млн долларов – импорт Азербайджана из Венгрии.