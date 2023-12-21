В Баку проходит Азербайджано-турецкий инвестиционный форум

Сегодня в Баку начался Азербайджано-турецкий инвестиционный форум.

Сегодня в Баку начался Азербайджано-турецкий инвестиционный форум.

Как сообщает Report, организаторами мероприятия, посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и создания Турецкой Республики, являются Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Общественное объединение "Предприниматели и промышленники Турции и Азербайджана" (TÜİB).

В форуме принимают участие министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, министр торговли Турции Омер Болат и глава Офиса по финансам при Администрации президента Турции Гёксель Ашан.

Мероприятие, направленное на дальнейшее укрепление экономического сотрудничества между двумя странами, также внесет вклад в региональное развитие. На форуме будут обсуждены стратегические вопросы, связанные с расширением экономического сотрудничества, а также шаги, которые будут предприняты для установления прочных экономических связей между Азербайджаном и Турцией, потенциальные инвестиционные возможности.