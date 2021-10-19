В Баку проходит азербайджано-словацкий бизнес-форум

Сегодня в Баку начал работу азербайджано-словацкий бизнес-форум, организованный Министерством экономики

Сегодня в Баку начал работу азербайджано-словацкий бизнес-форум, организованный министерством экономики.

Как сообщает Report, мероприятие открыл заместитель министра экономики Ниязи Сафаров.

“Мы видим большой потенциал в расширении партнерства между Азербайджаном и Словакией. Уверен, что бизнес-форум создает хорошие возможности для партнерства, и при полном использовании потенциала обеих стран эти отношения станут более содержательными и эффективными, повысят взаимную торговлю, инвестиции", - заявил он.

По его словам, Азербайджан придает важное значение развитию отношений со Словакией как в двустороннем формате, так и в рамках сотрудничества с ЕС. "В настоящее время одной из наших основных целей является расширение и диверсификация торговых связей. В сегодняшнем бизнес-форуме принимают участие представители государственных и частных структур, работающих в сфере информационных технологий, включая телекоммуникации, а также банковское дело, торговлю, пищевую промышленность и другие сферы. Предприниматели могут эффективно сотрудничать, используя созданные благоприятные условия”, - отметил Н. Сафаров.