В Баку проходит Азербайджано-пакистанский бизнес-форум

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Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку стартовал Азербайджано-пакистанский бизнес-форум.

Как сообщает Report, замминистра экономики Руфат Мамедов открыл мероприятие вступительным словом.

Он подчеркнул высокий уровень двусторонних отношений между странами во всех сферах, в том числе в экономической сфере.

"Товарооборот между Азербайджаном и Пакистаном растет по восходящей. Для дальнейшего развития торговых отношений создана рабочая группа. Сейчас в Азербайджане действуют 267 пакистанских компаний, которые вложили 4,2 млн долларов в экономику страны. Однако данная цифра не отражает весь потенциал. Пакистанские инвесторы могут максимально использовать условия, создаваемые для развития бизнеса в Азербайджане", - сказал замминистра.