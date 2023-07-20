О нас

В Баку проходит 9-е заседание Совета руководителей таможенных служб ОИС

В Баку проходит 9-е заседание Совета руководителей таможенных служб ОИС В Баку в Европейском региональном офисе по наращиванию потенциала Всемирной таможенной организации началось 9-е заседание Совета руководителей таможенных служб Организации исламского сотрудничества (ОИС).
Бизнес
20 июля 2023 г. 18:17
В Баку проходит 9-е заседание Совета руководителей таможенных служб ОИС

В Баку в Европейском региональном офисе по наращиванию потенциала Всемирной таможенной организации началось 9-е заседание Совета руководителей таможенных служб Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), в заседании принимают участие представители таможенных служб Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Пакистана, Таджикистана и Ирана.

По словам выступившего на открытии мероприятия председателя ГТК Шахина Багирова, развитие деловых отношений между таможенными службами в рамках ОИС создаст новые экономические возможности для стран региона.

В рамках заседания обсуждены решения, принятые на 8-м заседании Совета руководителей таможенных служб ОИС, и заслушаны доклады.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоBaku hosts 9th meeting of Council of ECO Heads of Customs Administration
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda İƏT-in Gömrük Xidmətləri Rəhbərləri Şurasının 9-cu iclası keçirilir

Экслюзивные новости

Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
20 июля 2023 г. 13:28
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
20 июля 2023 г. 11:46
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
19 июля 2023 г. 15:40
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
18 июля 2023 г. 16:31
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
18 июля 2023 г. 14:44
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
15 июля 2023 г. 11:56
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
13 июля 2023 г. 12:00
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
13 июля 2023 г. 11:00
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
11 июля 2023 г. 14:20
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
10 июля 2023 г. 14:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi