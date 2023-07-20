В Баку проходит 9-е заседание Совета руководителей таможенных служб ОИС

В Баку в Европейском региональном офисе по наращиванию потенциала Всемирной таможенной организации началось 9-е заседание Совета руководителей таможенных служб Организации исламского сотрудничества (ОИС).

В Баку в Европейском региональном офисе по наращиванию потенциала Всемирной таможенной организации началось 9-е заседание Совета руководителей таможенных служб Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), в заседании принимают участие представители таможенных служб Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Пакистана, Таджикистана и Ирана.

По словам выступившего на открытии мероприятия председателя ГТК Шахина Багирова, развитие деловых отношений между таможенными службами в рамках ОИС создаст новые экономические возможности для стран региона.

В рамках заседания обсуждены решения, принятые на 8-м заседании Совета руководителей таможенных служб ОИС, и заслушаны доклады.