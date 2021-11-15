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В Баку проходит 25-й Международный бизнес-форум

В Баку проходит 25-й Международный бизнес-форум Сегодня в Баку начал работу 25-й Международный бизнес-форум (International Business Forum – IBF).
Бизнес
15 ноября 2021 г. 10:00
В Баку проходит 25-й Международный бизнес-форум
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Сегодня в Баку начал работу 25-й Международный бизнес-форум (International Business Forum – IBF).

Как передает Report, в мероприятии, которое продлится три дня, принимают участие официальные государственные лица, представители международных организаций, дипкорпуса, торговых палат и бизнес-ассоциаций из примерно 30 стран, около 500 иностранных инвесторов, предпринимателей.

Цель IBF - ознакомить иностранных инвесторов с инвестиционным потенциалом Азербайджана. В ходе форума будут организованы различные панели на темы, связанные с возможностями инвестирования в экономику Азербайджана, в том числе в промышленность, сельское хозяйство и туризм, инвестиционным потенциалом Карабаха, партнерством государства и частного секторов, организованы двусторонние встречи между предпринимателями, ожидается подписание ряда документов о сотрудничестве.

В рамках мероприятия предприниматели также ознакомятся с рядом производственных предприятий в Баку и регионах.

IBF был основан в 1995 году Ассоциацией независимых промышленников и бизнесменов Турции (MUSİAD). Форум ежегодно проводится в различных странах.

В связи с проведением IBF в Баку в июле этого года Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана подписало с организатором меморандум о взаимопонимании.

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Версия на английском языке Baku hosting 25th International Business Forum 
Версия на азербайджанском языке Bakıda 25-ci Beynəlxalq Biznes Forum keçirilir

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