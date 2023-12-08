В Баку проходит 1-я выставка местного производства и производственных технологий

В Баку начала работу I-я выставка местного производства и производственных технологий.

В Баку начала работу I-я выставка местного производства и производственных технологий.

Как сообщает Report, выставка проводится при поддержке Министерства экономики и совместной организации Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) и Marsol Group.

На выставке представлены продукции и технологии около 100 отечественных компаний.

Выступивший на церемонии открытия выставки председатель правления агентства Орхан Мамедов отметил, что государство принимает меры поддержки по различным направлениям развития предпринимательства в стране.

"Основной целью любой бизнес-деятельности является расширение возможностей получения дохода за счет увеличения продаж производимой продукции и услуг. В связи с этим, особенно с учетом сложившейся конкурентной среды, поддержка доступа предпринимателей к рынкам стала одним из приоритетных направлений деятельности агентства", - сказал он.

По его словам, мероприятие будет способствовать продвижению азербайджанской продукции под брендом Made in Azerbaijan и расширению экспортных возможностей.

"Надеюсь, что и предприниматели, и посетители останутся довольны проведенным мероприятием. А приобретенный опыт послужит улучшению и расширению деятельности субъектов бизнеса. Мы высоко ценим деятельность предпринимателей за их вклад в социально-экономическое развитие нашей страны", - отметил он.

В рамках выставки, которая продлится до 9 декабря, также будут организованы различные конкурсы, презентации и встречи в формате B2B. Участие в выставке в качестве посетителя является бесплатным. Желающие могут зарегистрироваться на сайте marsolexpo.az.