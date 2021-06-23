В Баку подвели итоги проекта по поддержке молодежного предпринимательства

23 июня состоялась заключительная конференция проекта "Поддержка молодежного предпринимательства", реализуемого общественным объединением Junior Achievement Azerbaijan, частично финансируемым Европейским союзом и PASHA Bank

23 июня состоялась заключительная конференция проекта "Поддержка молодежного предпринимательства", реализуемого общественным объединением Junior Achievement Azerbaijan, частично финансируемым Европейским союзом и PASHA Bank.

Как передает Report, на конференции приняли участие представители ряда государственных предприятий, частного сектора, а также руководитель аппарата Министерства образования Азербайджана Гасан Гасанлы и руководитель отдела сотрудничества представительства ЕС в Азербайджане Симона Гатти.

В ходе мероприятия общественности были представлены результаты проекта, реализованного в 2018-2021 годах. Проект, реализуемый при сотрудничестве с Азербайджанской ассоциацией микрофинансирования (AMFA) и Junior Achievement Estonia, был направлен на развитие финансовой грамотности и предпринимательских навыков у студентов. Он охватил 4 909 студентов и 170 учителей из средних школ в Баку, Гяндже, Гахе, Мингячевире, Хачмазе, Масаллы, Габале и Загатале.

Таким образом, были разработаны 2 основных учебных ресурса по финансовой грамотности и 3 по предпринимательству. В рамках проекта были организованы тренинги для 170 учителей по обоим направлениям и 100 учителей были аккредитованы в качестве тренеров. На основе разработанных учебных ресурсов основам финансовой грамотности и предпринимательства обучены учащиеся 48 общеобразовательных и 4 профессиональных учебных заведений в формате внеклассной деятельности.

В своей приветственной речи Председатель программы Junior Achievement Бахтияр Ахундов рассказал о важности финансовой грамотности в современном мире и поблагодарил инвесторов за вклад в развитие молодежи.

Руководитель отдела сотрудничества представительства ЕС в Азербайджане Симона Гатти в свою очередь отметила, что "Евросоюз продолжает оказывать поддержку Азербайджану в вопросах людских ресурсов, цифровых технологий и диверсификации экономики. Мы реализовали очень тесную работу с учителями, так как подготовка учителей является важной частью проекта”.

"3 000 обученных молодых людей - это как минимум 3 000 успешных и финансово грамотных людей в будущем. В этом направлении мы будем продолжать инвестировать в подобные проекты. Потому что, предпринимательство - это стержень экономики, а образование и обучение играет фундаментальную роль в жизни человека"- отметила член правления "Pasha Bank" Хаяла Нагиева.