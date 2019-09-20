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В Баку подписаны три соглашения с китайской компанией

​В Баку подписаны три соглашения с китайской компанией

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев встретился сегодня с делегацией во главе с президентом компании CAMCE, входящей в группу Китайской национальной машиностроительной корпорации (SINOMACH), директором по рыночным исследованиям корпорации Луо Яном.

Как сообщает Report, на встрече министр рассказал, что в настоящее время в Азербайджане действуют 119 компаний с китайским капиталом в области промышленности, строительства, сфере услуг и финансовом секторе.

В рамках встречи подписаны три документа с CAMCE. Это меморандумы о взаимопонимании с Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при Министерстве экономики и с Азербайджанской инвестиционной компанией, а также EPC –контракт (инжиниринг, строительство и поставки) с AS Group Investment.

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