О нас

В Баку подписана Дорожная карта по развитию ключевых направлений азербайджано-российского сотрудничества

В Баку подписана Дорожная карта по развитию ключевых направлений азербайджано-российского сотрудничества Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев встретился с находящимся с визитом в нашей стране заместителем председателя Правительства России Алексеем Оверчуком.
Бизнес
22 января 2024 г. 18:55
В Баку подписана Дорожная карта по развитию ключевых направлений азербайджано-российского сотрудничества

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев встретился с находящимся с визитом в нашей стране заместителем председателя Правительства России Алексеем Оверчуком.

Как сообщает Report, на встрече было выражено удовлетворение успешным развитием азербайджано-российских дружественных отношений в различных сферах.

Было особо отмечено, что подписание 22 февраля 2022 года в Москве президентами Азербайджана и России "Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией" вывело двусторонние отношения на качественно новый уровень.

Подчеркнуто, что между двумя странами существует очень широкая договорно-правовая база. Были высоко оценены результаты исполнения дорожных карт по развитию ключевых направлений азербайджано-российского сотрудничества до 2024 года, выражен взаимный интерес в продолжении этого сотрудничества.

Таким образом, в течение 2018-2023 годов, охватывающих период исполнения дорожных карт, были предприняты практические шаги по упрощению торговли и диверсификации товаропотока, совершенствованию таможенной и погранично-пропускной инфраструктуры, увеличению объемов грузоперевозок через государственную границу, а также расширению пропускной способности пунктов пропуска и многим другим направлениям.

В результате принятых мер была обеспечена стабильная динамика азербайджано-российских торгово-экономических отношений, по сравнению с 2017 годом товарооборот вырос более чем в 2 раза и в прошлом году превысил 4,3 миллиарда долларов США.

Кроме того, в 2023 году объем совокупных грузоперевозок между двумя странами увеличится на 87 процентов по сравнению с 2017 годом, в том числе объем транзитных грузов вырос почти в 4 раза. Кроме того, объем грузоперевозок по международному транспортному коридору "Север-Юг" увеличился на 44 процента по сравнению с 2017 годом.

На встрече была отмечена важность успешных проектов, реализуемых в сфере взаимного инвестирования, состоялся обмен мнениями о перспективах расширения сотрудничества в этом направлении.

Был высоко оценен уровень взаимодействия по различным направлениям промышленной сферы, было отмечено, что это сотрудничество охватывает и освобожденные от оккупации территории.

Выразив удовлетворение развитием сотрудничества в транспортно-логистической области, было доведено до внимания, что в этом направлении открыты широкие возможности. Коснувшись значения международного транспортного коридора "Север-Юг", была подчеркнута важность совместных усилий для работы коридора в полную мощность.

На встрече были широко обсуждены вопросы усовершенствования энергетической, сельскохозяйственной, таможенно-пограничной инфраструктуры между Азербайджаном и Россией, перспективы развития взаимодействия в гуманитарной и многих других сферах.

В заключение заместитель премьер-министр Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев и заместитель председателя Правительства Российской Федерации Алексей Оверчук подписали "Дорожную карту по развитию ключевых направлений азербайджано-российского сотрудничества на 2024 – 2026 годы".

Дорожная карта предусматривает принятие конкретных шагов по развитию сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной, транспортной, промышленной, аграрной, энергетической, туристической, гуманитарной и социальной сферах, а также в области продовольственной безопасности, инноваций и информационных технологий.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Rusiya 2024-2026-cı illər üçün Yol Xəritəsini imzalayıb

Самое важное

Президент ознакомился с работами по строительству и благоустройству в Белом городе Баку
ФотоПрезидент ознакомился с работами по строительству и благоустройству в Белом городе Баку
22 января 2024 г. 19:20
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны
20 января 2024 г. 10:01
Внесены изменения в состав Оргкомитета COP29
Внесены изменения в состав Оргкомитета COP29
19 января 2024 г. 17:28
Религиозным образованиям в Азербайджане выделена финансовая помощь
Религиозным образованиям в Азербайджане выделена финансовая помощь
19 января 2024 г. 14:48
Грузия экстрадировала в Азербайджан находящегося в международном розыске гражданина
Грузия экстрадировала в Азербайджан находящегося в международном розыске гражданина
19 января 2024 г. 11:58
Президент Генассамблеи ООН: Надеюсь на хорошие итоги COP29 в Азербайджане
ФотоПрезидент Генассамблеи ООН: Надеюсь на хорошие итоги COP29 в Азербайджане
18 января 2024 г. 16:55
Президент Азербайджана принял верительные грамоты новоназначенного посла США
ФотоПрезидент Азербайджана принял верительные грамоты новоназначенного посла США
18 января 2024 г. 16:10
Председатель комитета ММ: Законопроект О репродуктивном здоровье дорабатывается
Председатель комитета ММ: Законопроект "О репродуктивном здоровье" дорабатывается
18 января 2024 г. 12:26
Милли Меджлис ответил на антиазербайджанскую резолюцию Сената Франции
Милли Меджлис ответил на антиазербайджанскую резолюцию Сената Франции
18 января 2024 г. 10:51
Установлены личности погибших при взрыве в цехе в Баку 
Установлены личности погибших при взрыве в цехе в Баку 
17 января 2024 г. 19:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi