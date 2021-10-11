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В Баку подорожали коммерческие объекты

В Баку подорожали коммерческие объекты В сентябре этого года стоимость одного квадратного метра коммерческого объекта в Баку выросла на 3,7% по сравнению с августом и на 18,75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Бизнес
11 октября 2021 г. 18:16
В Баку подорожали коммерческие объекты

В сентябре этого года стоимость одного квадратного метра коммерческого объекта в Баку выросла на 3,7% по сравнению с августом и на 18,75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом Report сообщил председатель Азербайджанского общества оценщиков, генеральный директор консалтинговой и оценочной компании MBA Нусрат Ибрагимов.

По его словам, количество предложений на рынке увеличилось на 26,3% в течение месяца, и снизилось на 4,4% в течение года.

Цены на аренду одного квадратного метра объекта в месячном сравнении снизились на 11,25%, а в годовом значении выросли на 2,1%.

Количество предложений на рынке за месяц увеличилось на 34,2%, а за год снизилось на 3,4%.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda kommersiya obyektləri bahalaşıb

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