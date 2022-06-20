В Баку подорожала аренда дачных домов

Цены на бакинском рынке недвижимости снизились в мае текущего года на 1,46% по сравнению с апрелем, а в сравнении с соответствующим периодом прошлого года - на 0,83%.

Цены на бакинском рынке недвижимости снизились в мае текущего года на 1,46% по сравнению с апрелем, а в сравнении с соответствующим периодом прошлого года - на 0,83%.

Об этом сообщил Report председатель Общественного объединения "Общество оценщиков Азербайджана" Нусрат Ибрагимов.

По его словам, стоимость вторичного жилья в столице выросла на 1,83%, а за год - на 3,81%. На рынке первичного жилья прослеживается спад цен на 0,07% по сравнению с предыдущим месяцем, в годовом же отношении рост на 9,38%. На рынке аренды жилья цены упали за месяц на 1,97%, а за соответствующий период прошлого года на 4,89%.

В мае цены продажи индивидуальных жилых домов и дач в столице выросли на 4,75% по сравнению с апрелем, а за последний год снизились на 11,09%. На рынке аренды индивидуальных жилых домов и дач наблюдался рост цен на 0,65%, а за год цены не изменились.

"В прошлом месяце продажи коммерческих объектов снизились на 3,2% по сравнению с апрелем, а за последний год выросли на 3,99%. Цены на аренду объектов (за 1 кв. м) за месяц снизились на 8,65 %, а за год - на 0,06%. В мае земельные участки в Баку по сравнению с апрелем подорожали на 3,65%, а за последний год - на 12,1%", - сказал эксперт.