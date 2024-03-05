В Баку ожидается очередное заседание Азербайджано-Казахстанского делового совета

Очередное заседание Азербайджано-Казахстанского делового совета состоится в Баку в ближайшее время.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана, об этом говорилось на 20-м заседании азербайджано-казахстанской совместной межправительственной комиссии в Астане.

Было отмечено, что тесное сотрудничество в рамках делового совета, меры по стимулированию торгово-экономического сотрудничества, привлечение казахстанских компаний в Алятскую свободную экономическую зону, а также налаживание сотрудничества между Алятской СЭЗ и казахстанскими СЭЗ будут способствовать росту экономических показателей.