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В Баку ожидается очередное заседание Азербайджано-Казахстанского делового совета

В Баку ожидается очередное заседание Азербайджано-Казахстанского делового совета
Бизнес
5 марта 2024 г. 13:26
В Баку ожидается очередное заседание Азербайджано-Казахстанского делового совета

Очередное заседание Азербайджано-Казахстанского делового совета состоится в Баку в ближайшее время.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана, об этом говорилось на 20-м заседании азербайджано-казахстанской совместной межправительственной комиссии в Астане.

Было отмечено, что тесное сотрудничество в рамках делового совета, меры по стимулированию торгово-экономического сотрудничества, привлечение казахстанских компаний в Алятскую свободную экономическую зону, а также налаживание сотрудничества между Алятской СЭЗ и казахстанскими СЭЗ будут способствовать росту экономических показателей.

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Версия на английском языке Next meeting of Azerbaijan-Kazakhstan Business Council expected in Baku
Версия на азербайджанском языке Bakıda Azərbaycan-Qazaxıstan İşgüzar Şurasının növbəti iclası keçiriləcək

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