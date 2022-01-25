В Баку открылся таможенный пассажирский информационный центр

Сегодня в Баку состоялось открытие таможенного пассажирского информационного центра.
Как передает Report, об этом сообщили в Государственном таможенном комитете.
По его словам, в церемонии открытия приняли участие председатель комитета Сафар Мехдиев, посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп и резидент-координатор ООН в нашей стране Владанка Андреева.
"Это центр внесет большой вклад в обеспечение безопасности, внедрение эффективной системы управления рисками", - отметил председатель комитета.