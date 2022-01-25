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В Баку открылся таможенный пассажирский информационный центр

В Баку открылся таможенный пассажирский информационный центр Сегодня в Баку состоялось открытие таможенного пассажирского информационного центра.
Бизнес
25 января 2022 г. 17:48
В Баку открылся таможенный пассажирский информационный центр
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Сегодня в Баку состоялось открытие таможенного пассажирского информационного центра.

Как передает Report, об этом сообщили в Государственном таможенном комитете.

По его словам, в церемонии открытия приняли участие председатель комитета Сафар Мехдиев, посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп и резидент-координатор ООН в нашей стране Владанка Андреева.

"Это центр внесет большой вклад в обеспечение безопасности, внедрение эффективной системы управления рисками", - отметил председатель комитета.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Gömrük Sərnişin Məlumat Mərkəzi açılıb

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