В Баку открылся шоурум- концепт-стор Lumegrand Interiors

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Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ В Баку открылся выставочный салон Lumegrand İnteriors.

Как сообщает Report, у начавшей работу в 2006 году компании LUMEGRAND (Aк. Гасан Алиев, 3C, телефон: (+99412) 3770505, мобильный: (+99455) 2269001) в столице имеются четыре магазина по розничной продаже осветительных приборов.

Магазин Lumegrand İnteriors состоит из 4-х этажей. Здесь покупателям наряду с люстрами предлагаются декоративные аксессуары, мебельные комплекты, обои, ковры, занавеси и др. необходимые домашние принадлежности. Большинство выставленных в магазине на продажу товаров привезено из европейских стран. Так, мебель изготавлена на ведущих итальянских фабриках.

Системы освещения произведены в Италии, Испании, Австрии, ковры – в Турции и Индии. Из Индии ввозятся ковры ручной работы, а также вручную сотканные декоративные наволочки, пледы и пуфы. Здесь, наряду с мягкой мебелью фабрик Calia Italia, Gamma Arredamenti, Prianera, клиентам также предлагаются товары брендов Morello Gianpaolo, Dall’Agnese, Ferretti e Ferretti, Fasolin в стиле классика и арт-деко, и бренда Dialma Brown в стиле лофт.

Учредитель и главный директор компании Турал Ахмедов отметил, что основной чертой, отличающей магазин Lumegrand Interiors от конкурентов, станет предоставление клиентам высококачественных и модных европейских товаров по приемлемым ценам:

"Обычно существует стереотип, что если товар произведен в Европе, то его цена будет высокой. Однако мы для того, чтобы сделать европейские товары более доступными, решили начать сотрудничество с фабриками преимущественно среднего сегмента. Например, фабрика Colombini Casa в Сан-Марино, официальным дистрибьютором которой мы являемся, сохранила за счет большого объема и автоматизированного процесса производства приемлемую ценовую политику и итальянские дизайн и качество. Эта фабрика производит большой ассортимент товаров от кухонной до офисной мебели, а также спальную, гостевую, мягкую мебель и гардероб. За счет специального программного обеспечения компании клиентам предлагают индивидуальный дизайн.

Кстати, отмечу, что фабрика до 28 июля этого года организует стартап промо-акцию, предлагая каждому, купившему товар на 3 тыс. евро, бесплатный ваучер в размере 1 тысячи евро, с возможностью использования этого ваучера в данном платеже. Иными словами, товары только этой фабрики в течение месяца можно будет приобрести со скидкой до 33%. Помимо этого, мы постарались отличиться большим выбором декоративных аксессуаров в вернувшимся в последние годы в моду смелом стиле лофт, и впервые представив на рынке Азербайджана текстильную продукцию ручной работы из Индии".