В Баку открылся шоу-рум российских компаний

В Бакинском бизнес-центре начал работу шоу-рум российских компаний.
Как сообщает Report, в выставочном пространстве 57 известных производителей из Рязанской области представят более 300 единиц продукции, востребованной на азербайджанском рынке.
Данный формат позволит установить деловые связи, укрепить торгово-экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Россией.
До открытия шоу-рума был проведен анализ рынка, что позволило определить потребность местного бизнеса. Так, азербайджанские предприниматели смогут посетить шоу-рум и ознакомиться с продукциями производителей, занятых в сферах строительства, медицины, пищевой и текстильной промышленности, металлообработки, ИТ-технологий и пр.
В рамках выставочной площадки бизнесмены, ознакомившись с продукцией, смогут провести переговоры с интересующими их компаниями.
Шоу-рум будет работать до 7 октября 2022 года.