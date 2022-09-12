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В Баку открылся шоу-рум российских компаний

В Баку открылся шоу-рум российских компаний В Бакинском бизнес-центре начал работу шоу-рум российских компаний.
Бизнес
12 сентября 2022 г. 20:10
В Баку открылся шоу-рум российских компаний

В Бакинском бизнес-центре начал работу шоу-рум российских компаний.

Как сообщает Report, в выставочном пространстве 57 известных производителей из Рязанской области представят более 300 единиц продукции, востребованной на азербайджанском рынке.

Данный формат позволит установить деловые связи, укрепить торгово-экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Россией.

До открытия шоу-рума был проведен анализ рынка, что позволило определить потребность местного бизнеса. Так, азербайджанские предприниматели смогут посетить шоу-рум и ознакомиться с продукциями производителей, занятых в сферах строительства, медицины, пищевой и текстильной промышленности, металлообработки, ИТ-технологий и пр.

В рамках выставочной площадки бизнесмены, ознакомившись с продукцией, смогут провести переговоры с интересующими их компаниями.

Шоу-рум будет работать до 7 октября 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda Rusiya şirkətlərinin "şou-rum"u açılıb

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