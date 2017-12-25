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Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в бизнес-центре "Белый город" в Баку открылось представительство Российского экспортного центра (РЭЦ). Как сообщает Report, в церемонии открытия приняли участие министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, руководитель группы РЭЦ Петр Фрадков, руководитель представительства РЭЦ в Азербайджане Нури Гулиев.

П. Фрадков отметил, что открытие представительства РЭЦ в Азербайджане станет дополнительным стимулом для роста товарооборота между двумя странами, а также даст новый импульс для вхождения на азербайджанский рынок российских компаний, задействованных в сфере ненефтяного экспорта, одновременно способствуя развитию двустороннего сотрудничества между Россией и Азербайджаном.

По его словам, действующие в Азербайджане компании с российским капиталом инвестировали в страну 500 млн долларов.