 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку открылось представительство Российского экспортного центра

    © Report/ Orkhan Azim

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в бизнес-центре "Белый город" в Баку открылось представительство Российского экспортного центра (РЭЦ). Как сообщает Report, в церемонии открытия приняли участие министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, руководитель группы РЭЦ Петр Фрадков, руководитель представительства РЭЦ в Азербайджане Нури Гулиев.

    П. Фрадков отметил, что открытие представительства РЭЦ в Азербайджане станет дополнительным стимулом для роста товарооборота между двумя странами, а также даст новый импульс для вхождения на азербайджанский рынок российских компаний, задействованных в сфере ненефтяного экспорта, одновременно способствуя развитию двустороннего сотрудничества между Россией и Азербайджаном.

    По его словам, действующие в Азербайджане компании с российским капиталом инвестировали в страну 500 млн долларов. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость так же доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi