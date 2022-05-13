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В Баку открылась выставка товаров женщин-предпринимателей

В Баку открылась выставка товаров женщин-предпринимателей Как передает Report, об этом заявил директор миссии USAID по Азербайджану Джей Сингх на мероприятии Ассоциации Развития женского предпринимательства в Азербайджане.
Бизнес
13 мая 2022 г. 16:28
В Баку открылась выставка товаров женщин-предпринимателей

В Баку открылась выставка-ярмарка товаров женщин-предпринимателей.

Как сообщает Report, выставка организована Ассоциацией развития женского предпринимательства в Азербайджане при поддержке Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBIA) и Агентства США по международному развитию (USAID).

На ней представлены разнообразные товары, изготовленные вручную более чем 100 талантливыми женщинами, занимающимися предпринимательской деятельностью.

Как заявил на открытии директор миссии USAID по Азербайджану Джей Сингх, данная выставка показывает, насколько женщины-предприниматели конкурентоспособны в Азербайджане.

"Я очень рад быть тут сегодня. Видеть все представленные тут товары, изготовленные вручную, очень вдохновляет", - сказал он.

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